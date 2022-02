Cambaraense cai de parapente em Santo Antônio da Platina (vídeo)

Rajada de vento descontrolou piloto de 46 anos

Paulo César Rosa, de 46 anos, sofreu uma queda de parapente, aproximadamente dez metros de altura, em torno de 17h10m desta quinta-feira, dia dez, em Santo Antônio da Platina. Ele é de Cambará e um amigo voava em outra aeronave igual, mas não se machucou.

Foi uma rajada transversal que atingiu Paulo César, e quando tentava pousar, perdeu o controle. O homem e seu acompanhante frequentemente pulavam de um morro ali perto.

O colega desceu normalmente e não se feriu.

O corpo de bombeiros chegou rápido ao local, perto do Hospital Regional do Norte Pioneiro, e da fazenda Palmital(vídeo e fotos). Ele apresentava sintomas de choque hipovolêmico do tipo hemorrágico decorrente da perda de sangue. Também fraturou três costelas e a pelve(região da cintura) e tinha taquicardia e sudorese, mas respondeu perguntas e parecia consciente, apesar da dor intensa. Bateu o tórax provavelmente contra o chão.

A saturação chegou a 86, porém corrigida com oxigenoterapia e em seguida levado até o pronto Socorro anexo ao Hospital Nossa Senhora da Saúde, no centro platinense(fotos).

Foi entregue à equipe médica de plantão. Depois, levado em estado grave para a Santa Casa de Jacarezinho.

Parapente (paraglider em inglês) é um aeroplano (aeronave mais pesada do que o ar), em cuja asa (inflável e semelhante a um para-quedas, que não apresenta estrutura rígida) são suspensos por linhas o piloto e possíveis passageiros.

O voo de parapente (conhecido em alguns países como paragliding) é uma modalidade de voo livre que pode ser praticado tanto para recreação quanto para competição (consideradoesporte radical). Pode ser descrito como um híbrido entre asa delta e o para-quedas.

Diferentemente do para-quedas, o parapente oferece um voo dinâmico, onde o piloto pode controlar sua ascendência e direção, dependendo das condições metereológicas como a velocidade do vento.