Cambará: Sepultado o corpo de homem morto em S. Antônio (vídeo)

Segurança de eventos perdeu a vida em Santo Antônio da Platina e enterro foi no cemitério cambaraense

Acidente em torno de 17 horas de segunda-feira, dia três, no KM 38 da BR-153 causou a morte de Rildo Nascimento, 54 anos (faria 55 em agosto), em Santo Antônio da Platina no trecho entre Jacarezinho.

Um Nissan Versan, com parentes da vítima, estava ao lado, mas não se envolveu na batida, chegando após o ocorrido.

O Fiat Uno de cor branca (placas de Andirá) que o segurança dirigia pela BR-153 na subida da rodovia foi surpreendido pela manobra inesperada de um caminhão(ainda não identificado, pois o condutor fugiu), fazendo com que o carro invadisse a pista contrária, batendo frontalmente contra o caminhão Mercedes-Benz Axor 3344(Cavalo mecânico) que se deslocava sentido Santo Antônio da Platina.

O óbito foi no local.

Havia outros três ocupantes(todos do sexo masculino) no Uno, que foram encaminhados ao Pronto Socorro Municipal anexo ao Hospital Nossa Senhora da Saúde, de Santo Antônio da Platina, sem riscos de morte.

O NPDIARIO CONSEGUIU CONTATO E CONVERSOU COM FAMILIARES DE RILDO, CUJO CORPO ESTEVE NO VELÓRIO MUNICIPAL E FOI SEPULTADO NESTA TERÇA-FEIRA À TARDE NO CEMITÉRIO DE CAMBARÁ(FOTOS).

Ele tinha filhos de um relacionamento anterior e se casou com a recepcionista da prefeitura Cambaraense Patrícia, de 38 anos. A viúva prestava serviço também com o marido como segurança de eventos, sendo o último no final de semana em Ourinhos(SP).

Flávia, cunhada da vítima fatal, agente de saúde municipal, agradeceu por meio do jornal a todas as manifestações de pesar recebidas. Ela repassou as fotos do álbum de família com exclusividade ao Npdiario.

Compareceram para o atendimento as equipe das Polícias Rodoviária Federal, Militar e Civil, IML(Instituto Médico Legal), Perícia e Concessionária Triunfo/Econorte. O condutor do caminhão permaneceu no local, ileso e orientado.

O óbito aconteceu na chamada Serra do Palmital, onde são frequentes os sinistros. Houve congestionamento de cerca de três quilômetros na Transbrasiliana (Fotos do velório e enterro: Adilson Inocente/Especial para o Npdiario).