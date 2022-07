Cambará se exibe em Bandeirantes pela imigração japonesa

Durante missa no Santuário São Miguel Arcanjo

A colônia japonesa de Cambará participou, neste domingo, dia 17, no Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, da Missa em Ação de Graças pelos 114 anos da imigração japonesa no Brasil.

Houve apresentações de danças e músicas tradicionais.

A imigração japonesa no Brasil começou oficialmente em 1908 no início do século XX, no ano. Atualmente, o Brasil abriga a maior população de origem japonesa fora do Japão, com cerca de 1,5 milhão de nikkeis (日系?) , termo usado para denominar os japoneses e seus descendentes. Um nipo-brasileiro (em japonês 日系ブラジル人, nikkei burajiru-jin) é um cidadão brasileiro com ascendentes japoneses. Também são consideradas nipo-brasileiras as pessoas nascidas no Japão radicadas no Brasil.

A imigração japonesa no Brasil teve início oficialmente em 18 de junho de 1908, quando o navio Kasato Maru aportou em São Paulo trazendo 781 lavradores para as fazendas do interior paulista.