PM mata bandido em Cambará

Marginal foragido da cadeia atirou contra os policiais

Nilmar Alves Penteado, vulgo Tatu (foto), de 38 anos, perdeu a vida nesta quarta-feira, dia 21, em torno de 16 horas após confronto com a Polícia Militar na Vila São José, em Cambará.

Ele era foragido desde setembro de 2019 e tinha mandado de prisão em aberto.

Enfrentou os policiais do choque com um revólver calibre 38 com numeração suprimida, deram voz de abordagem, correu a pé atirando, mas acabou sendo atingido e tombou morto. O fato atraiu dezenas de curiosos ao local na rua, incluindo crianças.

De alta periculosidade, condenado por tráfico de drogas, furto e roubo.

Ele e o irmão Nivaldo, tiveram diversas passagens.

Veja também a fuga acontecida em 2019: https://www.npdiario.com.br/cidades/dois-irmaos-fogem-da-carceragem-de-cambara/