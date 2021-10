Cambará: cão acha frasco com crack

27 pedras de crack encontradas debaixo de um carro

Neste domingo, dia 10, a Polícia Militar com o apoio do Canil prendeu elemento com crack, na rua Onofre Pavesi, Bairro Gonzaga, em Cambará.

Em patrulhamento, abordaram o indivíduo e, utilizando cão faro do Canil/2º BPM, encontraram um frasco contendo 27 pedras de crack e dinheiro.

As drogas foram encontradas debaixo de um veículo estacionado no local, de onde havia se afastado ao perceber a aproximação da viatura.

Preso e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil local.