Câmara de SAP aprova PL que nomeia José de Araújo Baesso como cidadão honorário

O homenageado tem 76 anos, é casado com Maria dos Anjos, tem dois filhos, Fabiano (arquiteto e comerciante) e Anderson (dentista, residente hoje em Siqueira Campos) e duas netas.

Mediante aprovação da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina do projeto de Lei nº 12/2021 foi concedido o Título de Cidadão Honorário de Santo Antônio da Platina ao comerciante José de Araújo Baesso, pelos relevantes serviços prestados ao nosso Município. O PL é de autoria do Vereador Edson Muniz Gonçalves, conhecido como Bochecha.

Seguem as justificativas e breve biografia do Sr. José:

O Sr. José de Araújo Baesso, nasceu em 08 de outubro de 1945, na cidade de Santa de Cataguases, Minas Gerais e é filho de José Honório Baesso e Maria Araújo Baesso.

Aos 17 anos mudou-se para o Rio de Janeiro e ingressou no Exército Brasileiro, continuando a carreira militar, foi servir a Força de Emergência da ONU, na região da Faixa de Gaza, pelo batalhão das Boinas Azuis, o Batalhão de Suez.

Voltando ao Brasil permaneceu na cidade do Rio de Janeiro trabalhando como taxista, e logo em seguida como mecânico de automóveis.

Casou-se com a Sra. Maria dos Anjos Rodrigues Baesso, nascida também no estado de Minas Gerais, mas que se mudou para o Rio de Janeiro para trabalhar como professora na rede estadual de ensino.

Com o passar do tempo e o aumento da insegurança e violência na cidade carioca, fez com que desejasse um lugar mais tranquilo para morar com sua esposa e seus dois filhos.

Em uma das visitas que fez aos familiares moradores na cidade de Ourinhos, houve um convite de investir no ramo de panificação em alguma cidade da região, podendo assim estar mais próximos dos seus familiares. Foi visitar as panificadoras da região, e chegando em Santo Antônio da Platina conheceu a Panificadora PRALINÉ. Era uma panificadora nova e o proprietário o recebeu entusiasmado e mostrou toda a estrutura e funcionamento. Após as visitas, voltou para o Rio de Janeiro, começando a negociação com o antigo proprietário e decidiu comprar a panificadora.

“A vida oferece oportunidades e sabendo que o caminho poderia ser difícil, mas com a certeza de nunca desistir. Em quase trinta anos me identifiquei com a cidade, com as pessoas e seu carinho que sempre tiveram conosco. Sei que aqui vivo e viverei até o fim, sendo um platinense de coração e amando essa cidade. Agradeço a todos os vereadores, em especial ao vereador Buchecha pelo reconhecimento e homenagem. Muito obrigado a todos. ” Disse o Sr. Baesso.

Assim, em reconhecimento aos seus bons serviços desenvolvidos, e pela sua brilhante atuação em nossa comunidade, é que foi proposta a outorga do Título de Cidadão Honorário de Santo Antônio da Platina.