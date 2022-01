Caixa d’água Boa para mais 4 cidades

Romanelli confirma projeto nas cidades Querência do Norte, Rio Azul, São Sebastião da Amoreira e Sapopema

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) confirmou nesta quarta-feira, 12, que as famílias de mais quatro cidades de sua base parlamentar serão atendidas pelo projeto Caixa d’Água Boa: Querência do Norte, Rio Azul, São Sebastião da Amoreira e Sapopema, além de São José da Boa Vista e Wenceslau Braz.

Neste ano, serão atendidas em todo o Paraná mais de 1,5 mil famílias de 51 municípios. “É um aporte importante do Estado para atender famílias em situação de vulnerabilidade, afetadas pela estiagem, e que vão poder contar com abastecimento de água tratada pela Sanepar”, disse o deputado.

Cada família será atendida com uma caixa d’água de 500 litros e um kit de instalação, além de recurso financeiro no valor de R$ 1.000,00 para viabilizar a instalação do kit e treinamento de como fazê-la.

Em todo o Paraná, 4 mil famílias já foram atendidas em 143 municípios. O projeto é uma das estratégias do Governo do Estado para combater a pobreza. No ano passado, o projeto Caixa d’Água Boa conquistou o prêmio ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) na área do setor público.