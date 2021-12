Cafeeira 2 Irmãos consolida liderança

Grupo possui mais de 100 funcionários e 45 representantes comerciais

A Cafeeira 2 Irmãos foi criada em 1997 como um modesto negócio de comercialização de café em Santo Antônio da Platina. Na época, a empresa contava com apenas 4 funcionários, responsáveis pelo recebimento e armazenamento de café, e atuava basicamente nos mercados de Londrina e Santos, conforme lembra o diretor-geral do grupo e um dos mais respeitados empresários do Paraná, Sílvio Aparecido Alves (foto) .

Com muito trabalho e dedicação, a empresa rapidamente se expandiu. Em 1999, a Cafeeira 2 Irmãos já operava em um galpão de 900 m2, dotado de modernos equipamentos, e comercializava 30.000 sacas de café por ano. Em 2004, em contínua expansão, a empresa decidiu investir no mercado de torrado e moído, lançando a marca Café Florão.

A partir de 2012, a empresa passou a se chamar Grupo 2 Irmãos, em homenagem a seus fundadores e como prova incontestável de seu crescimento aliado a uma visão de futuro voltada para novos desafios e oportunidades.

Hoje, 24 anos depois de sua fundação e orgulhosa de sua trajetória, o Grupo 2 Irmãos possui mais de 100 funcionários, 45 representantes comerciais, um parque industrial de aproximadamente 6.000 m2, três centros de distribuição em Curitiba, Itu e Assis, e unidade de recebimento de café em Carlópolis.

A empresa oferece os serviços de rebenefício de café, com capacidade anual de processamento superior a 500.000 sacas de café verde para clientes de todo o Brasil; laboratório de análise sensorial e torrefação de café, para marcas próprias e marcas de terceiros.

Modernização da fábrica

A unidade industrial do Grupo 2 Irmãos recebeu nos últimos 3 anos investimentos em toda sua linha de produção, contemplando a aquisição de torradores, moinhos e máquinas de empacotamento, resultando no aumento de sua capacidade de produção passando de 700 tons/mês para 2.200 tons/mês de café torrado e moído.

Café Alvorada 80 anos

O Grupo 2 Irmãos possui 15 marcas próprias de café torrado e moído nas categorias tradicional, superior e especial.

No último dia 11 de julho, uma de suas marcas, o Café Alvorada completou 80 anos. Em comemoração o Grupo 2 Irmãos lançou o Café Alvorada Superior, 100% Arábico. A origem e a tradição que conquistaram não só a capital, mas que se transformaram no café que os paranaenses escolheram para chamar de seu.

O Grupo 2 Irmãos também comercializa outros produtos com suas marcas como o Cappuccino Alvorada, Cápsulas Ghini e os Filtros Alvorada, Florão e Ituano.

Confiança e Qualidade

O Grupo 2 Irmãos preza pela qualidade de seus processos e produtos e pelo respeito aos clientes e consumidores. Para garantir a máxima qualidade dos cafés que levam a marca Grupo 2 Irmãos e também dos produtos de terceiros, a empresa possuí um avançado laboratório sensorial, devidamente equipado, e uma equipe profissional de provadores de café e analistas da qualidade.

Todos os cafés comercializados pelo Grupo passam por testes de laboratório e análises sensoriais em todas as etapas do processo, desde o recebimento do café, passando pelas fases de rebenefício, até a preparação e manutenção dos blends, de forma a garantir a qualidade e manter as características de sabor e aroma que vem conquistando o Brasil.

Os cafés do Grupo 2 Irmãos são certificados pela ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café) e possuem a certificação PQC (Programa de Qualidade do Café) nas categorias Gourmet, Superior e Tradicional.

Conheça mais sobre o grupo neste link: https://grupo2irmaos.com.br/https://grupo2irmaos.com.br/