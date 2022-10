Café de Ribeirão Claro tem reconhecimento agora internacional

Diretamente da região montanhosa de Ribeirão Claro, os cafés especiais produzidos na Fazenda Vale das Palmeiras vêm ganhando reconhecimento internacional. O cafeicultor Fabio Doria Scatolin e o seu gerente Nelson Posseti vêm desenvolvendo um excelente trabalho.

No mês passado, o café denominado Shan Jabal esteve na França, no Paris Coffee Show. Neste mês esteve presente num evento internacional realizado no Rio de Janeiro. E no mês de janeiro de 2023 estará em Dubai nos Emirados Árabes – sempre se destacando entre os melhores do mercado.

Com nota superior a 86 pontos S.C.A., a produção deste café em Ribeirão Claro foi classificada como um produto de altíssima qualidade. Ganhou destaque em virtude da localização geográfica da fazenda, que dispõe de uma região montanhosa, sendo uma face da montanha voltada para o sol nascente – o que proporciona uma melhor maturação dos grãos – e altitude em torno de 800 metros do nível do mar, próximo a linha do trópico de Capricórnio, fator limitante à produção de café.

Na rotulagem, o nome Shan significa montanha em chinês e Jabal significa montanha em árabe. As simbologias do dragão chinês, e o falcão árabe, representam a trajetória do café que saiu diretamente das regiões montanhosas de Ribeirão Claro por ter qualidade, altitude e demais condições edafoclimáticas favoráveis. E em breve o café será enviado para Xangai na China diretamente de Dubai dos Emirados Árabes, por acordo comercial.

Sempre são selecionados os melhores lotes de café, que tem uma variação de notas que vão do caramelo até banana caramelizada, atendendo especialmente as exigências dos Emirados Árabes e da China.

O diferencial do Shan Jabal é que esse é o único café no mundo com a Certificação Halal para os muçulmanos, que significa “permitido”. Ou seja, se trata de um padrão ético baseado na jurisprudência e princípios islâmicos no que diz respeito a origem e produção de alimentos. Pois o Shan Jabal é produzido com redução mínima de 70% de agroquímicos devido ao uso de um poderoso fertilizante e fungicida natural.

O prefeito João Carlos Bonato parabeniza a equipe da Fazenda Vale das Palmeiras, ao provador oficial de Ribeirão Claro, Rogério Alves e todos os envolvidos.

Nesta semana recebeu o representante da Empresa Cavalcante Agroindustrial, Romualdo Frota, parceiro da fazenda, que levou pessoalmente uma amostra do café em agradecimento ao incentivo à cafeicultura ribeirão-clarense.

No encontro estiveram também o vereador Jessé Dias, representando o Legislativo e o secretário de Agricultura, Celso Gozzi Néia. “Parabéns Fábio e Nelson pela dedicação, e por proporcionar que o nome de Ribeirão Claro seja levado para o mundo. Somos muito gratos a esse fantástico trabalho. Contem sempre conosco”, disse o gestor.