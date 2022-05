Em Siqueira Campos cães ganham tutores em Feira de Adoção

A expectativa era diminuir a superpopulação do abrigo



No final de semana aconteceu a 3ª Feira de Adoção de Cães do abrigo animal de Siqueira Campos, onde bichos ganharam um novo lar.

A realização foi do o Departamento de Meio Ambiente que, em dois dias de evento, conseguiu dar uma vida mais saudável para 17 animais com tutores responsáveis pela sua alimentação e segurança.

A expectativa, segundo a organizadora da iniciativa, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Urbano e Ambiental Adriane de Souza Godoi, “é de que essas ações consigam sempre um abrigo para os cães diminuindo a superpopulação do local. São duas vitórias”, disse ela, “a primeira é que os animais ganham uma nova casa, a segunda, é de que com isso possamos abrir novas vagas para que outros animais de rua possam ser recolhidos”, detalhou.

No abrigo municipal os cães recolhidos são devidamente vacinados, recebem vermífugos, são castrados e recebem alimentação.

Já no concurso cultural Carinha de um, Focinho do Outro que aconteceu na mesma data, foram 13 inscrições de cachorros que disputaram os diversos prêmios, como 400 reais em dinheiro, pacotes de ração e mimos para os pets. O concurso contou com vários pets, entre cães e gatos. Raiane Vitória da Silva (fotos), com a pequena “Sophia” ficou com o 1º lugar (Reportagem: Agência Criativa).