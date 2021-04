Droga e celular na cadeia feminina

Bate-grade realizado ontem em Santo Antônio da Platina

As Equipes ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e Operação com Cães do 2º BPM(Batalhão de Polícia Militar), prestou apoio ao Departamento Penitenciário na revista na Cadeia de Santo Antônio da Platina, na tarde desta terça-feira, dia 27.

Realizada a partir das 14 horas pelos agentes do Depen, resultou na apreensão de quatro aparelhos celulares, porções de maconha e outros objetos.

A carceragem platinense só abriga presas(mulheres). Os encarcerados homens são transferidos para unidades prisionais de outras cidades da região.

🚨Disque denúncia: 181🚨