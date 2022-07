Cachorrão Pro Tork Moto Show hoje se apresentará no RS

Confira a programação integral

O Cachorrão Pro Tork Moto Show, equipe do experiente piloto Wesley Rodrigues de Oliveira, é uma das atrações da quinta edição do Trilhão Trilhativa. Centenas de pessoas são aguardadas no evento que acontece neste domingo, 31 de julho, na cidade de Nova Palma (RS).

A apresentação consiste na demonstração de diversas manobras com bicicletas, motocicletas de 135 a 750 cilindradas e karts. Algumas são repletas de efeitos especiais e ainda contam com a interação do público, o que torna tudo mais emocionante.

O palco do espetáculo será a Praça Central, com acesso liberado a todos da comunidade.

O Cachorrão Pro Tork Moto Show tem o patrocínio da Sportbay.