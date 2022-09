Cachorrão Pro Tork Moto Show vai se apresentar em SP

Cidade comemora aniversário de 68 anos com apresentação inédita de manobras radicais

A cidade paulista de Buritizal está comemorando 68 anos com uma grande festa. Entre as atrações, apresentação inédita do Cachorrão Pro Tork Moto Show, que estará pela primeira vez na cidade neste domingo, a partir das 11h, em frente ao Recinto da Expogale. A entrada é franca.

O espetáculo do experiente piloto Wesley Rodrigues de Oliveira consiste na demonstração de diversas manobras com bicicletas, motocicletas de 135 a 750 cilindradas e karts. Algumas são repletas de efeitos especiais e ainda contam com a interação do público, o que torna tudo mais emocionante.

Vale a pena prestigiar e ainda conferir o restante da programação, que conta com shows nacionais de João Neto e Frederico, Zezé di Camargo e Luciano e César Menotti e Fabiano. Os ingressos estão a venda no link: https://quero2ingressos.com.br/resultados?s=expogale

Serviço:

O que: Cachorrão Pro Tork Moto Show

Quando: Domingo, dia 11

Onde: Recinto da Expogale, em Buritizal (SP)