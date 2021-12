Cachorrão Pro Tork Moto Show no RS

Atração está confirmada para o aniversário da cidade

O Cachorrão Pro Tork Moto Show é uma das atrações confirmadas no aniversário de 34 anos da cidade de Quinze de Novembro, localizada a cerca de 100 quilômetros de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Serão feitas duas apresentações, uma no sábado (11), às 20h, e outra no domingo (12), às 16h, na Praça da Matriz, com acesso liberado.

A expectativa para o espetáculo é grande. Ele consiste na demonstração de diversas manobras com bicicletas, motocicletas de 135 a 750 cilindradas e karts. Algumas são repletas de efeitos especiais e ainda contam com a interação do público, o que torna tudo mais emocionante.

Serviço:

O que: Cachorrão Pro Tork Moto Show

Quando: Sábado (11), às 20h – Domingo (12), às 16h

Onde: Praça da Matriz – Quinze de Novembro (RS)

Quanto: Entrada franca

O Cachorrão Pro Tork Moto Show tem o patrocínio da NOS Energy Drink e Sportbay.