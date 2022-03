Cachorrão Pro Tork Moto Show em SP

Atração será no dia do aniversário da cidade

A cidade de Terra Roxa, localizada na região nordeste do estado de São Paulo, irá comemorar seu aniversário de 73 anos com uma atração radical. O Cachorrão Pro Tork Moto Show chega para agitar a festa neste sábado, dia 26 de março, com espetáculo gratuito na Avenida Novo Tempo.

O piloto está animado para a apresentação, que consiste na demonstração de diversas manobras com bicicletas, motocicletas de 135 a 750 cilindradas e karts. Algumas são repletas de efeitos especiais e ainda contam com a interação do público, o que torna tudo mais emocionante.

Serviço:

O que: Cachorrão Pro Tork Moto Show

Quando: Sábado, dia 26

Onde: Avenida Novo Tempo – Terra Roxa (SP)

Quanto: Entrada franca

O Cachorrão Pro Tork Moto Show tem o patrocínio da NOS Energy Drink e Sportbay.