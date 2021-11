Raquearam sua conta e estão usando para pretensamente comercializar objetos

O cabeleireiro André Bernini (foto) é um profissional conhecido e respeitado em Santo Antônio da Platina, onde reside e trabalha. Nesta sexta-feira, dia 19, ele registrou na delegacia de Polícia Civil local o golpe que marginais estão lhe aplicando ao usar sua conta no Instagram e vender objetos e produtos sem autorização.

Ele explicou ao Npdiario ter sido procurado supostamente pelo Daj Resort, de Ribeirão Claro, oferecendo cupom promocional e que teria de ceder algumas informações. Não só não era do resort (bastante conceituado) como elementos estão usando o nome do cabeleireiro para vender TVs e celulares, por exemplo, com preços, “estou sofrendo transtornos e gostaria que meus contatos soubessem para evitar mais problemas”, assinalou.

O delegado platinense, Rafael Guimarães, elogiou a vítima, adicionando que todos tomar a mesma iniciativa, “nessa época de promoções principalmente, os golpes são frequentes”, afirmou.

O WhatsApp do cabeleireiro é (43) 43 99860-6183. Se alguém for procurado pelo Instagram dele com ofertas de quaisquer produtos, a polícia deve ser imediatamente comunicada e André também.

O Brasil é o terceiro país com mais usuários no Instagram, perdendo apenas para os Estados unidos e Índia. Por ser uma rede social que caiu no gosto da população brasileira ela também virou um dos alvos preferidos dos fraudadores.

Para evitar que você seja alvo de pessoas mal intencionadas, vamos explicar como funcionam os principais golpes no Instagram e como é possível se prevenir contra ele.

Perfis falsos

Esses são perfis são feitos por fraudadores para conseguir dados pessoais e informações bancárias através de phishing, mas são facilmente identificáveis por possuírem pouco ou nenhum conteúdo. Para evitar esse tipo de golpe, basta acessar o perfil e visualizar os conteúdos publicados. Normalmente empresa que possuem atendimento nas redes sociais deixam seu perfil vazio.

Scammers

Nessa técnica os fraudadores criam perfis que simulam exatamente o funcionamento do perfil original da empresa. Diferente das contas falsas que são facilmente identificadas, esses perfis possuem conteúdos publicados na timeline e stories para simular que são reais.

Com esses perfis mais trabalhados, os golpistas têm a ferramenta perfeita para roubar informações pessoais e dados bancários através de phishing. Para evitar esse golpe é importante que você acesse o site oficial da empresa e confira se aquele é um perfil verdadeiro.

Promoções falsas

Quem não gosta de uma boa promoção? Sabendo disso, os golpistas se utilizam de promoções muito vantajosas para coletar suas informações pessoais e praticar fraudes.

Para ficar livre desse tipo de golpe você precisar ficar atento a ofertas vantajosas demais, pois, como diz o provérbio “Quando a esmola é demais o santo desconfia”.