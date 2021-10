Cabana do Lago tem almoços especiais sábado e domingo

Park Hotel Cabana do Lago com promoção imperdível para almoços neste sábado, dia 30, e domingo, dia 31

O Park Hotel Cabana do Lago está localizado no KM 59 da BR-153 em Guapirama (a 14 km de Santo Antônio da Platina, sentido Ibaiti) reabriu e agora, revitalizado e com muito mais atrações e comodidades, aguarda visitantes de todo o Paraná e sul/sudeste de São Paulo.

Os proprietários Alexandre e Augusto Pucci, com uma equipe especializada oferecem tudo de bom por preços extremamente convidativos.

É o local ideal para quem deseja aproveitar a vida às margens das piscinas, chalés, gramados, poltronas, pontes, brinquedos, pedalinhos e lagos com vistas para a Natureza. E comendo muito vem.