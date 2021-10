Buracos provocam capotamento na 092

Motorista de 73 anos capotou Prisma numa reta da rodovia

Após exatos oito dias sem registros em rodovias estaduais, o Norte Pioneiro teve um acidente ontem à tarde em Wenceslau Braz.

Um homem de 73 anos dirigia na PR-092 um Chevrolet/Prisma 1.4MT LTZ (placas de Santo Antônio da Platina) às 15h30m deste sábado, dia 30, no sentido Arapoti/Wenceslau Braz quando passou por buracos no KM 242 e capotou numa reta fica do lado direito da pista.

É incrível pelas imagens, porém o motorista não sofreu ferimentos.

Realizado etilômetro, o valor aferido foi de 0,00 mg/litro.

Houve vários reclamações de condutores do trecho sobre o estado precário da rodovia.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.