Brenda Stunt Show Pro Tork agita SC

A Tunning Party irá reunir as melhores atrações em uma programação intensa neste domingo, dia 19 de junho, no Parque Jorge Hardt, localizado na cidade de Indaial (SC). Entre elas, destaque para a Brenda Stunt Show Pro Tork, que entrará em ação a partir das 14 horas.

Trata-se do único espetáculo de wheeling do Brasil protagonizado por uma mulher. A jovem Brenda Laissa, de 18 anos, está pronta para demonstrar suas melhores manobras com motos de 100 a 1.000 cilindradas, incluindo uma minimoto Pro Tork e uma Yamaha XJ6.

A expectativa é grande, tanto que os ingressos antecipados com desconto já se esgotaram no site, porém, ainda será possível comprar na bilheteria local. Quem curte emoção e adrenalina não pode perder a oportunidade de conferir de perto essa mega festa.

Serviço:

O que: Brenda Stunt Show Pro Tork

Quando: Domingo, dia 19

Onde: Parque Jorge Hardt – Indaial (SC)

A Brenda Stunt Show Pro Tork tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.