Brazense preso com cinco armas de fogo

Ele estava embriagado andando de moto sem capacete

Em patrulhamento na área central de Wenceslau Braz no fim de semana, a equipe se deparou com o condutor de uma Honda/NXR 160 Bros transitando sem capacete na rua Barão do Rio Branco.

Realizou-se acompanhamento tático, ao ver a viatura o elemento estacionou a moto num bar e se evadiu para os fundos, sendo abordado no banheiro. Na revista pessoal em sua cintura havia um revólver calibre .38 especial da marca Taurus com seis munições intactas.

Ele estava embriagado, confessou delitos e indicou ter mais armas em sua residência: Um revólver calibre .38 Smith & Wessom sem numeração, uma carabina Winchester calibre .44 também sem numeração, uma espingarda calibre .22 da marca CBC e uma espingarda Rossi calibre 20 Gauge. Todas apreendidas e levadas junto com o indivíduo preso.