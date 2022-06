Brazense esfaqueado corre risco de morte

Havia saído para festa em Tomazina

Neste domingo (06), um jovem de 17 anos, foi vítima de esfaqueamento em Tomazina.

O rapaz havia saído para festa com amigos em zona rural do município, no Rancho Vidal (foto abaixo), quando 24 horas depois de desaparecer, foi encontrado em rodovia em estado grave.

Ao que as informações indicam, o motivo de sua condição foi uma briga banal, e os autores do crime possivelmente são de Ibaiti. Além disso, seus amigos o abandonaram no local.

Ele foi encontrado por motorista de uma empresa na manhã de segunda-feira, dia seis, que, ao passar pela rodovia, viu seu corpo caído e ligou para o Hospital de Wenceslau Braz. Quem socorreu o rapaz foi seu próprio pai, que é motorista de ambulância. Diante disso, foi encaminhado por helicóptero de Wenceslau Braz (foto) a um Hospital de Londrina.

O estado gravíssimo se dá por conta de que o jovem, Leandro, está com possível traumatismo craniano, e diversas perfurações de faca em partes do corpo, tendo sido necessário ser colocado em coma induzido.