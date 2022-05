BR-153 reabriu às 03h21m de HOJE

A artéria Transbrasiliana permaneceu interditada durante 18 horas e meia

Acidente em torno de 8h50m deste sábado, dia sete, no KM 150 da BR-153(que corta o país de Norte a Sul) no trecho entre Ibaiti e Ventania. Perto do rio Laranjinha, bateram um caminhão (placas de Feliz Natal, município de 13.500 do Mato Grosso) carregado com metanol (motorista morreu no local) e uma caminhonete , cujo condutor foi socorrido por terceiros.

Produto altamente tóxico e inflamável, com risco de explosão e incêndio. Profissionais impediram tragédia.

Detalhes de como foi ontem aqui: https://www.npdiario.com.br/capa/continua-interdicao-da-rodovia-br-153-em-ibaiti/