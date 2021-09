Botina usada para tráfico em Pinhal

Cocaína e munições encontradas em bar na Vila Hermínia

A Guarnição da PM de Ribeirão do Pinhal com apoio da viatura de Abatiá se deslocaram até um bar na Vila Hermínia onde havia tráfico drogas. Foi no fim de semana na rua Paraná, em Ribeirão do Pinhal.

Quando as equipes chegaram para abordagem, à esquerda do estabelecimento comercial, nos fundos, foram lançados calçados, como tênis e botina pela janela, dentro dos quais havia cocaína e pinos vazios(para acondicionar o pó), além de 52 munições intactas calibre 22. No quarto, rolo de papel alumínio frequentemente usado para embalar entorpecentes.

Como resultados apreendidos:

◼️ 01 celular

◾ 08 pinos de cocaína

◾ 17 gramas de cocaína

◾um home preso 49 anos

◾51 munições de calibre .22

◾780 reais em espécie.