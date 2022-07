Bons resultados no Brasileiro/Velocross

O Campeonato Brasileiro de Velocross teve a abertura da temporada 2022 realizada no fim de semana, dias 23 e 24 de julho, junto a quinta etapa do Catarinense, em Agrolândia, localizada no Alto Vale do Itajaí. A Pro Tork Racing Team somou bons resultados em meio aos mais de 400 pilotos no evento.

Pelo nacional, Paulo Stedile se destacou ao vencer a categoria VX4 Especial, assim como Marcio Lago que ganhou a VX4 Nacional, além de ser o segundo na VX45 Nacional e o terceiro na VX3 Nacional. Darlei Weiss ainda foi o quarto na 250cc Pró e Cristian da Cruz o terceiro na Intermediária Nacional

Já pelo estadual, Cristian voltou a subir ao pódio com o primeiro lugar na Intermediária Nacional, enquanto Darlei Weiss fez um terceiro na 250cc Pró. Também tiveram um bom desempenho os colegas Luciano de Oliveira e Denilson Favero Júnior, quarto na VX3 Especial e na Intermediária Nacional, respectivamente.

De volta as suas cidades, eles retomam o treinamento físico e com motocicleta. O Brasileiro tem sua próxima etapa programada para o mês de outubro e o Catarinense para setembro. A expectativa é de seguir somando bons resultados em busca dos títulos deste ano.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Sportbay.