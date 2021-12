Bombeiros alertam sobre queimadas

C omandante agradece população do Norte Pioneiro pelo comprometimento e parceria em 2021

O capitão Angelino José de Siqueira, comandante do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Santo Antônio da Platina, e o colega de trabalho, tenente Eduardo Felipe Silva, visitaram o Npdiario (fotos). Na ocasião, comentaram sobre o trabalho intenso da corporação em 2021.

Um dos sinistros que mais afligiram a comunidade regional foi a frequência de incêndios florestais/ambientais, a maioria consequência da ação humana, voluntária ou não, que se fortaleceram ainda mais em períodos de seca e falta de chuva como o Norte Pioneiro passou ao longo do ano.

Tanto as queimadas controladas, quanto os incêndios causam a destruição da vida animal e vegetal, além de tornar o solo pobre, impossibilitando novos plantios. Pode causar ferimentos nos animais do local e no entorno, destruir estradas, pontes e ainda provocar alterações drásticas do ecossistema, afetar na reprodução e contribuir com difusão de pragas e doenças.

Pontas de cigarro atiradas na beira das estradas, fogueiras mal apagadas, ou mesmo incêndios criminosos provocados intencionalmente, queima de lixos, lançamento de foguetes e bombinhas, e linhas elétricas com mau funcionamento são as causas mais comuns.

Os dois também, em nome da corporação, desejam ótimas festas e 2022 com saúde e prosperidade para todos os norte-pioneirenses, colocando à disposição sempre o serviço sempre ágil e eficiente dos bombeiros.

O 7º Subgrupamento abrange 22 municípios com de 300 mil habitantes.