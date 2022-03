Bombeiros alertam sobre os cuidados nas águas da região

Houve intensa atividade operacional envolvendo busca aquática por conta de afogamentos no Norte Pioneiro

O 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente é a unidade responsável por toda área operacional do Norte Pioneiro, a qual abrange 20 cidades. São inúmeras as ocorrências atendidas e diariamente as equipes estão preparadas e disponíveis para qualquer chamado.

Entre os trabalhos, a que mais se destacou neste mês de março, foram as operações de busca aquática (mergulho), em razão de afogamentos nas represas, açudes e rios da região, totalizando cinco. Este número elevado preocupa e faz acender a necessidade de orientação e prevenção, portanto:

S e for utilizar qualquer embarcação, use sempre o cole te salva – vidas, pois em caso de tombamento, ele serve como meio de flutuação ;

Não entre na água em locais desconhecidos , com correnteza e profundidade acima dos joelhos;

JAMAIS, faça uso de bebidas alc o ólicas antes de entrar em meio líquido;

Em se tratando de bebês e crianças , elas SEMPRE devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis, e NUNCA devem entrar na água sozinhas.

A prudência e a cautela são os pilares da diversão segura e sem riscos. Corpo de Bombeiros – Por uma vida, todo sacrifício é dever. Fonte: Comunicação Social do 7º SGBI/Tenente Ivna Caroline Dias.