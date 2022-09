Bolsonaro volta ao PR e reforça apoio à Paulo Martins para o Senado

Governador Carlos Massa Ratinho Junior também pede votos ao mesmo candidato

O presidente Jair Bolsonaro cumpriu agenda de campanha no Paraná nesta sexta-feira (16). Foi a segunda visita do presidente ao estado em menos de 20 dias. Como já tinha acontecido durante a passagem por Curitiba no final de agosto, uma multidão marcou presença em todo o roteiro.

E, novamente, o presidente pediu votos para o deputado federal Paulo Eduardo Martins (PL), que disputa a eleição para o Senado.

A agenda começou ainda pela manhã, em Ponta Grossa, onde o presidente desembarcou e encontrou autoridades, entre elas, Paulo Eduardo Martins. Repetindo o que houve na motociata de Curitiba, Martins foi o escolhido por Bolsonaro para ir na garupa de sua moto, no trajeto de 20 quilômetros, entre os municípios de Guamiranga e Prudentópolis.

Na cidade com a maior comunidade de descendente de ucranianos do Brasil, um mar de gente acompanhou o comício do presidente da República. Ao lado do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), deputados federais e estaduais, o presidente da República discursou.

Bolsonaro destacou novamente a aliança entre ele, o governador que disputa a reeleição e Paulo Martins. E, novamente, convocou a multidão para votar em Paulo Martins para a única vaga em disputa para o Senado pelo Paraná: “Eu peço nesse momento, que colaborem com o Brasil, votando nele para o Senado Federal”.

Depois, a comitiva seguiu para o norte do estado. Aos gritos de “Mito”, Jair Bolsonaro desembarcou no aeroporto de Londrina.

De lá, novamente com Paulo Martins na garupa, seguiu para um comício no Parque Ney Braga.

Diante de um público impressionante, e um palco cheio de deputados, candidatos a deputados e outras autoridades, fez um novo discurso. O presidente da República destacou algumas de suas bandeiras, como a defesa da propriedade privada, os títlos de propriedades dados a mulheres, o Auxílio Brasil de R$ 600, a luta pelas liberdades e contra o aborto. Ele foi ovacionado pela multidão.

Paulo Eduardo Martins também chamou atenção ao microfone.

Num discurso emocionado, agradeceu ao apoio que tem recebido de Jair Bolsonaro e Ratinho Junior e deixou claro que está pronto para as batalhas que precisam ser enfrentadas:

“Tenho com vocês o compromisso de lutar em defesa das nossas liberdades e nossas garantias. A minha vida sempre foi de luta. Luta quando saí de casa, luta contra os sindicatos, luta contra o petismo. E no Senado não será diferente, porque os atuais senadores são omissos e não cumprem o seu papel. Mas, nós vamos acabar com isso no dia 2 de outubro”.