Bolsonaro recebe diretoria da Pro Tork

Empresa do Norte Pioneiro amplia linha de produtos com as cores do Brasil

Nesta quarta-feira, dia 23, a diretoria da líder mundial em capacetes esteve em Brasília (DF), onde se encontrou com o presidente Jair Messias Bolsonaro no Palácio do Planalto em torno de 16h50m. Na ocasião, apresentou alguns itens à autoridade e conversou sobre os investimentos da marca no Norte Pioneiro.

A Pro Tork, uma das empresas que mais investe no motociclismo brasileiro, acaba de lançar uma nova linha de capacetes. Batizada de Patriota, com as cores da bandeira, é composta pelos modelos New Liberty 3, New Atomic, Evolution G7 e Attack. Em breve, eles estarão na cabeça daqueles que levam o Brasil no coração.

“Somos uma empresa 100% brasileira, acreditamos no nosso país e investimos forte para que o motociclismo nacional seja cada vez mais valorizado. Ter a oportunidade de apresentar nosso trabalho para o presidente da república nos motiva a ir cada vez mais longe”, disse o diretor-presidente do Grupo Pro Tork, Marlon Bonilha.

Presentes também Beto Bonilha, Diretor de Desenvolvimento de Produtos, Altair Bonilha, Diretor de Desenvolvimento Máquinas e Equipamentos, deputado federal e líder do governo na câmara, Ricardo Barros, assessor Radames Bonora e o deputado Pedro Lupion (vídeo e fotos).

Foram entregues capacete, mini capacete, boné, entre outros. Marlon mencionou e presenteou o presidente também com o Café Especial Pro Tork, que é industrializado no Grupo Dois Irmãos, em Santo Antônio da Platina.

Produtos com referência ao país não são novidade no catálogo da empresa. Há anos a Pro Tork conta com modelos deste tipo, que já foram utilizados inclusive pela seleção brasileira de motocross em disputas no exterior. E é com muito orgulho que leva as cores do Brasil para mais de 60 países.

Sobre a Pro Tork – É a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 40.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.