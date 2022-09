Bolsonaro, Ratinho e Paulo Martins juntos (vídeos)

Os dois primeiros postulam a reeleição e o deputado busca o Senado

O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), passou pelo Paraná nesta quarta-feira (31). Pela manhã, a comitiva que veio de Brasília, com a presença do deputado federal Paulo Eduardo Martins (PL-PR), que é candidato ao Senado, desembarcou em Foz do Iguaçu e foi recebida pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) e outras autoridades.

No oeste, a agenda foi oficial, com a vistoria das obras da Ponte de Integração Brasil-Paraguai. No período da tarde, os compromissos foram de campanha.

Logo depois de desembarcar no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, Bolsonaro foi recebido por uma multidão que o esperava para uma motociata. Com Paulo Eduardo Martins na garupa de sua moto, o presidente seguiu até o centro de Curitiba.

Durante todo o trajeto, de 17 quilômetros, eles foram recepcionados pela população, que saiu às ruas com bandeiras do Brasil. Na Boca Maldita, ao lado da Praça Osório, aconteceu um grande ato público.

“O Paraná é o estado que o presidente Bolsonaro mais visitou no país. Isso é uma demonstração de amor, carinho e respeito ao povo paranaense. O governo Bolsonaro foi o Governo Federal que mais investiu nos últimos 30 anos no estado do Paraná”, disse o governador, aplaudido em seguida.

De cima do caminhão de som, Jair Bolsonaro discursou. Ele destacou os bons índices do Brasil na economia, com inflação para baixo, PIB (Produto Interno Bruto) para cima e desemprego em baixa, principalmente no Paraná.

E elogiou o governador que é outro aliado importante de Martins nesta eleição. Sobre Ratinho, Bolsonaro destacou que, “mais que um amigo, é um parceiro confiável”.

Também abordou a defesa da liberdade. “Tenham certeza que, enquanto eu for presidente eu for, vocês terão isso, porque, mais do que dar a vida pela nossa pátria nós juramos dar a vida pela nossa liberdade”.

A defesa das liberdades, aliás, é uma das principais bandeiras de Paulo Martins, o candidato do presidente ao Senado. No discurso, O correligionário aproveitou a presença de milhares de pessoas para reforçar o nome do seu escolhido para representar o Paraná no Senado: “O Paulo Eduardo Martins, um grande nome para nos representar no Senado”.

Paulo Eduardo Martins também falou no ato público. Ao lado de Bolsonaro, ressaltou tee atendido a uma convocação do presidente para ser o candidato ao Senado. “Para poder, junto do nosso presidente Bolsonaro , do nosso governador, lutar pelo Paraná e pela nossa liberdade. É o nosso bem maior.”

E complementou: “ Como jornalista, enfrentei o PT, como deputado enfrentei os sindicatos e como Senador, eu quero enfrentar, junto do presidente, a todos aqueles que querem impedir a liberdade dos brasileiros”.