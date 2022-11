Bloqueios impedem viagens de famílias (vídeos)

Passageiros e empresa de transporte coletivo sofrem com manifestações

Antônio Di Lanna, diretor operacional da Princesa do Norte, de Santo Antônio da Platina (foto da rodoviária platinense), informou em entrevista ao Npdiario nesta terça-feira, dia primeiro, que o transporte de passageiros está comprometido por conta dos bloqueios promovidos por manifestantes que pressionam por um intervenção no processo democrático brasileiro.

“Estamos com passageiros sem água e sem comida em Santa Catarina, e as viagens do Norte Pioneiro para Curitiba não podem mais ser feitas por causa dos bloqueios em Wenceslau Braz e Campo Largo…Há transtornos de todo tipo”, assinalou.

Ele é otimista e acredita que até no máximo nesta quarta-feira, dia dois, haverá normalização.

Os bloqueios de rodovias em protesto contra o resultado das eleições presidenciais dividem lideranças dos caminhoneiros e são vistos mais como um movimento da militância bolsonarista do que da categoria.

Líderes da última greve disseram à reportagem não participar da coordenação das manifestações atuais e nem ao mesmo terem ideia de onde partem as convocações para os bloqueios, que têm uma pauta mais política do que trabalhista.

O questionamento ao resultado das eleições foi inflamado por mensagens dizendo que a fiscalização das Forças Armadas e auditorias externas teriam detectado irregularidades na apuração dos votos e que uma denúncia de fraude seria feita ao STM (Superior Tribunal Militar).

Uma das lideranças que emergiu em 2018, o caminhoneiro Wallace Landim, conhecido como Chorão, divulgou logo pela manhã vídeo questionando as manifestações e afirmando que “não é hora de parar o Brasil.

“Nesse momento, parar o país vai prejudicar muito a democracia desse país. Precisamos ter reconhecimento da democracia, da vitória do Lula”, afirmou ele, argumentando que “a categoria precisará de alinhamento com o novo governo para aprovar pautas de seu interesse”.