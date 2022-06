Bispo empossa novo Pároco em Japira

Ocorreu neste final de semana com celebração de missa

Neste sábado ( dia 11) aconteceu na Paróquia Santo Antônio de Lisboa, em Japira, a celebração de Missa com cerimônia de Posse do Padre Rosenei Marcelino como novo pároco.

Ele trabalhou antes em Santo Antônio da Platina.

Os atos foram presididos pelo Bispo Diocesano Dom Antônio Braz Benevente, e celebrada pelo Decano de Ibaiti, Padre Paulo Adriano, e Padre Clodoado Vigário do Santuário Eucarístico do Sagrado Coração de Jesus de Ibaiti, com ajuda do Seminarista Yuri.

Realizou-se a leitura da provisão de nomeação do novo Pároco e as chaves da Igreja, do Sacrário e Livro Tombo foram entregues pela comunidade e pelo Bispo Diocesano.

A Igreja estava lotada, entre os fiéis estavam presentes o chefe do executivo local, Paulo Morfinati, acompanhado da Primeira Dama, Sandra, e também o Vereador Hariel Vieira Fogaça, presidente da Câmara.

Além disso, contou também com as presenças do Prefeito de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto e da Primeira Dama, Mônica.Houve caravana de cerca de 50 pessoas oriundas da mesma cidade, familiares e também religiosas que prestigiaram a celebração.