Todos os dias, às 19h00, no Santuário Nossa Senhora das Graças

Nesse mês de novembro, está sendo realizada, às 19 horas, no Santuário Nossa Senhora das Graças, a novena Nossa Senhora das Graças.

A novena iniciou quinta-feira, dia 18, e vai até sexta-feira, dia 26.

No dia 27 , será celebrada Missa Solene com o bispo Dom Antônio Braz Benevente, às 15 horas e com o reitor do santuário, padre Marcos Paulo Messias, às 20 horas.