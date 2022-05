Governador e Hiroshi assinam convênio de R$ 2,1 milhões

Prefeito reivindicará também obra urbana para melhorar fluxo na rua Benedito Salles

O governador Carlos Massa Ratinho estará em Ribeirão do Pinhal, Carlópolis e Curiúva, nesta quinta-feira, dia 12, entregando de títulos de regularização fundiária. Em Pinhal será para 239 famílias com cerimônia às 11h30m, no Distrito de Triolândia.

Em Carlópolis será às 13h15m, no Caravela Country Club, conforme confirmou nesta terça, dia 11, o prefeito Hiroshi Kubo.

Será assinado convênio de pavimentação de um quilômetro na chamada Cruz do Monge, no valor de R$ 2,164 milhões, favorecendo todos os carlopolitanos. A contrapartida da prefeitura será de somente R$ 108 mil.

Hiroshi adiantou que pedirá aos parlamentares presentes ( o deputado Luiz Cláudio Romanelli assegurou que estará acompanhando) uma solução, mesmo que paliativa, mas que dure pelo menos 15 anos.

“O problema sério no fluxo intenso na rua Benedito Salles precisa ser minimizado”, justificou.

O aumento do número de carros e motos na rua seria amenizado com um binário podendo até, se for o caso, levar à retirada das faixas de estacionamento, inicialmente de um lado e depois de outro.

O impacto do movimento também reflete nas vias transversais com um trânsito mais intenso dificultando até o deslocamento a pé no entorno.

Binário é uma divisão de fluxos, um vai por um lado e outro vem pelo outro. A intenção é melhorar a fluidez do trânsito num anteprojeto que o prefeito pretende viabilizar nos próximos anos a um custo já sabidamente elevado.

