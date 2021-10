Beto pré-candidato a deputado federal

Ex-governador tucano seguramente terá votos no Norte Pioneiro

Beto Richa, nascido em Londrina, foi deputado estadual, vice-prefeito de Curitiba entre 2000 e 2004, chefe do executivo entre 2005 e 2008, reeleito entre 2009 a 2010 e Governador do Estado por dois mandatos (2011 até 2018), candidato ao senado, obteve 377.872 votos totalizados (3,73% dos votos válidos) mas não foi eleito nas eleições de 2018. Nem sequer fez campanha por conta do que sempre classificou como perseguição política em especial às vésperas do pleito.

Engenheiro, tem 56 anos e é casado com Fernanda, com a qual possui três filhos (Marcelo, André e Rodrigo).

Após três anos em quase que silêncio absoluto, recebeu o Npdiario na sede do PSDB, na Rua Euripedes Garcez do Nascimento, em Curitiba (fotos).

“O que sofri não foi um processo jurídico e sim político, já superei, mas o que fizeram com minha mulher é inadmissível, passado todo esse tempo ela não tem nenhuma denúncia. Eu fui inocentado, não tenho sentimento de vingança, sou construtor de pontes…”, afirmou.

Lamentou que os supostos amigos desapareceram quando sofreu ataques, porém nas últimas semanas, conforme lembrou, tem percorrido o estado e já recebe manifestações positivas de lideranças, prefeitos e vereadores, inclusive foi homenageado em Cornélio Procópio.

Beto não verbalizou diretamente, mas sinalizou que será mesmo candidato a ser um dos 30 deputados federais do Paraná em Brasília nas eleições de dois de outubro de 2022. Está tranquilo com todos os seus direitos políticos e permanecerá como tucano.

Embora não tenha tratado disso ainda, a tendência é que apoie o atual governo estadual na pretendida reeleição, e espera, sim, votos do Norte Pioneiro, onde tem gratidão pelo suporte popular oferecido desde a vitória como deputado estadual e, nas campanhas ao Palácio Iguaçu.