Beto vistoria obra em Ibaiti (vídeo)

No valor de R$ 8, 7 milhões em parceria do Governo do Estado, prefeitura e legislativo

O chefe do executivo ibaitiense, Antonely Carvalho, recebeu na manhã desta segunda-feira, dia 11, as visitas do secretário de Estado de Saúde Beto Preto junto com o deputado estadual, Alexandre Curi (vídeo e fotos) .

Acompanhados pelo secretário Municipal de Saúde Leandro Moreira dos Reis e o presidente da Fundação Hospitalar de Saúde Municipal, Robson Reis, vistoriaram a obra de reforma e ampliação do Hospital Municipal de Ibaiti.

Uma obra no valor de R$ 8, 7 milhões, uma parceria do Governo do Estado, prefeitura e legislativo.

“Quero aqui agradecer o governador Ratinho Júnior o secretário de Saúde do Paraná amigo e colega médico Beto Preto o nosso amigo deputado estadual Alexandre Curi e a Câmara de Vereadores de Ibaiti pela concretização desse sonho que é a reforma e ampliação do Hospital Municipal de Ibaiti que irá atender Ibaiti e toda região” , assinalou o prefeito.

Leia também mais detalhes da obra: https://www.npdiario.com.br/cidades/ibaiti-investe-r-88-milhoes-na-saude/