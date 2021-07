Secretário Beto Preto visita NP

O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, o Primeiro secretário da Alep (Assembleia Legislativa), Luiz Cláudio Romanelli, o deputado federal Pedro Lupion, o prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo (presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) e o chefe do executivo platinense Professor Zezão visitaram neste fim de semana o npdiario, em Santo Antônio da Platina.

Eles estavam acompanhados do vice-prefeito local, Chico da Aramon, do presidente e do Gerente de Qualidade e de Processos da Funeas(Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná), Marcello Machado e Edinei Manzano, do Coordenador de Comunicação da Sesa, jornalista Rodrigo Rossi, Chefe de Gabinete, Yan Sonda, do fotógrafo Américo Antônio Junior, dos ex-prefeitos de Cornélio Procópio, Sílvio Cunha e de São José da Boa Vista, Sérgio Kronéis , assessores Aguinaldo Rodrigues e Esmael Carvalho.