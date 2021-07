Beto Preto anuncia R$ 18 milhões ao NP

Para construção de Ambulatório Médico de Especialidades do Norte Pioneiro

Em tarde descontraída e com diversas lideranças, o Secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, anunciou para o começo de agosto uma concorrência pública de R$ 18 milhões para a construção do AME(Ambulatório Médico de Especialidades do Norte Pioneiro), em Jacarezinho.

O novo espaço físico atenderá os 22 municípios conveniados ao Cisnorpi (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro).

O anúncio aconteceu durante agenda de Beto Preto em Jacarezinho nesta quinta-feira (22) e representa a garantia de que uma das obras públicas de saúde mais aguardada em toda a região está sendo viabilizada.

Com o novo prédio, o Cisnorpi também terá capacidade de ampliar e aprimorar os atendimentos, com maior comodidade para equipes que atuam no consórcio e também aos pacientes de toda a região. Hoje, o órgão tem 1.500 consultas por mês e quando a obra estiver concluída poderá atender 18 mil.

O Primeiro secretário da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná), deputado Luiz Cláudio Romanelli, enalteceu o médico e ex-prefeito de Apucarana, a quem sempre se referiu como líder inconteste, “O Beto está fazendo um ótimo trabalho e, junto com o governador Carlos Massa Ratinho Junior, trazendo recursos para o Norte Pioneiro”, assinalou, entusiasmado.

O prefeito de Jacarezinho e presidente do Cisnorpi, Marcelo Palhares, acompanhou a agenda e comemorou o anúncio. “Para nós esse anúncio representa a garantia de um avanço histórico para a saúde pública de todos os 22 municípios da região”, sublinhou, agradecido.

Beto Preto ainda esteve em visita às obras do novo centro administrativo da Santa Casa de Jacarezinho e também acompanhou uma etapa da vacinação contra a Covid-19 no município.