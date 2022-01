Beto Preto admite reativar leitos/Covid no Norte do Paraná

Únicas UTIs/Covid ativas no norte do estado estão em Londrina e Santo Antônio da Platina

Exclusivo: O secretário estadual de Saúde do Paraná, Beto Pedro (nas fotos, com o deputado Luiz Cláudio Romanelli) , informado sobre o aumento de infectados da Covid-19 no Norte Pioneiro, admitiu – em entrevista ao Npdiario na manhã deste domingo, dia dois – que o governo poderá reativar as Unidades de Tratamento Intensivo exclusivas da doença na região.

Ele afirmou: “Estamos analisando a estatística epidemiológica da Pandemia. Números de casos, de internamentos e de óbitos… Se necessário for, poderemos reativar leitos”, evidenciando preocupação com a situação.

Mesmo em férias descansando por conta do recesso do começo de ano, Beto monitora os detalhes de sua Pasta diariamente.

Romanelli, Primeiro-Secretário da Assembleia Legislativa, também manifestou sua apreensão: “infelizmente muitas pessoas estão se comportando como se a pandemia tivesse acabado”, assinalou também neste domingo, acrescentando: “Melhor manter as precauções para evitar o contágio, vacinar todos e seguir em frente, com as autoridades responsáveis tendo a coragem de tomar as medidas necessárias”, afirmou.

Os leitos da Santa Casa de Jacarezinho e principalmente os dez do Hospital Casa de Saúde Doutor João Lima (Cegen) foram desativados. Rangel Silva, diretor-geral da unidade de saúde de Cornélio Procópio confirmou sábado a desativação total no dia anterior, 31 de dezembro(sexta-feira).

O Hospital Universitário de Londrina, que desativou mais 20 leitos exclusivos na semana passada e dos 100 leitos de UTIs para pacientes com sintomas da pandemia, 50 deles somente estão funcionando agora. Na enfermaria Covid, os leitos passaram de 96 para 51.

E no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina (foto abaixo), todos os leitos/Covid estão ativos. Só que, dos dez exclusivos, nove estão ocupados,(90%, índice altíssimo) sendo seis de pacientes intubados.

E dos nove semi-intensivos no Regional, quatro estão ocupados.

Gislaine Galvão, secretária municipal de Saúde platinense, atribuiu o fato ao “relaxamento nos eventos sociais e festivos” o aumento de casos (uma mulher de 57 anos morreu na sexta-feira e nos últimos dois dias, houve mais 63 casos positivados no município). Ela adicionou: “As pessoas não usam mais máscaras, saem para algum lugar e a máscara é esquecida”, lamentou.

A reportagem conversou com o Médico Emergencista Diego Ralph Burani, Coordenador do Pronto Socorro Municipal e também Coordenador da UTI Covid em Santo Antônio da Platina. Ele confirmou que, nos últimos dias, o receio se intensificou.

“Vínhamos com toda situação sob controle, pessoas se vacinando, usando máscaras, respeitando as medidas de controle, mas na última semana tivermos uma aumento exponencial do casos. Pessoas positivadas mesmo com sintomas leves ou assintomáticas, buscando por atendimento no Serviço de Emergência, e a ocupação de leitos de UTI com quase de 100% de lotação”, sublinhou.

Dr. Diego reforçou que, devido os encontros e confraternizações de final de ano, nas próximas semanas deverão aparecer mais positivados e lembrou a importância da administração da terceira dose da vacina “e agora mais do que nunca, o início imediato de Vacinação para as Crianças”.

A diretoria do Regional tem desenvolvido um trabalho exemplar e de referência no Paraná.

Veja neste link: https://www.npdiario.com.br/imprensa/hospital-regional-do-norte-pioneiro-vira-referencia-no-parana/