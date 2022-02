Beto reconstrói trajetória política

Praticamente certo que será pré-candidato a deputado federal

O engenheiro civil Carlos Alberto Richa, 56 anos, fez visita de cortesia ao Npdiario nesta segunda-feira, dia 21, em Santo Antônio da Platina. Casado com Fernanda, tem três filhos, André, Rodrigo e Marcello. Foi deputado estadual, prefeito de Curitiba duas vezes, e governador do Paraná entre janeiro de 2011 e abril de 2018.

Estava acompanhado do ex-presidente da Cohapar e da Companhia de Saneamento do Paraná(Sanepar), Mounir Chaowiche, do ex-presidente do Instituto Ambiental do Paraná, Tarcísio Mossato Pinto e foi recebido pelo prefeito platinense Professor Zezão, presidente da câmara de vereadores, José Jaime Mineiro, Presidente do Sindicato Rural Patronal, ex-deputado e ex-prefeito José Afonso Junior, ex-deputado federal por quatro mandatos Chico da Princesa e ex-prefeito Pedro Claro de Oliveira.

Na oportunidade, revelou estar reconstruindo sua trajetória política pessoal e organizando o partido que preside, o PSDB. Não decidiu ainda a qual cargo político pretende disputar, mas a senador e e governador em 2022 não. Tudo indica que será pré-candidato a deputado federal e praticamente foi lançado na região como um dos prováveis concorrentes a uma das 30 vagas da Câmara Federal.

Esteve em Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Quatiguá, Guapirama e, às 19 horas desta terça-feira, dia 22, estará na câmara de vereadores de Ibaiti.