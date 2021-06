Benefícios ao contratar com a Visãonet

Deixamos sua tarefa de escolher seu provedor de internet ideal ainda mais fácil! Se liga só em 5 benefícios que você recebe imediatamente ao contratar com a Visãonet.

Até 5 serviços exclusivos inclusos no seu pacote

Seguro Premiado, Red Resolve, Watch Brasil, Telefonia Fixa e Visãonet Wi-Fi. Já ouviu falar nesses serviços?

Na Visãonet, todos esses serviços são inclusos no seu pacote, caso estejam disponíveis em sua cidade. Não conhece? Se liga como funciona.

Seguro Premiado

Já pensou em concorrer a R$ 5.000,00 todo mês, ter direito a diversas assistências residenciais e até 85% de desconto em diversas farmácias e medicamentos? Com o Seguro Premiado da Visãonet você pode! Toda assistência é prestada pela SulAmérica, e através deles você consegue realizar suas solicitações quando precisar.

Red Resolve

O Red Resolve é uma prestação de serviços que vai além de somente entregar a internet na sua casa. Vamos ajudar você a configurar todos seus equipamentos que possuem acesso a internet, para que você usufrua o máximo do seu plano. Pensando em sua comodidade cedemos um técnico da Visãonet em horário comercial que poderá realizar a configuração Wi-Fi dos dispositivos que conectam no endereço do titular do cadastro.

Watch Brasil

Watch TV é uma plataforma de streaming, onde estão inclusas diversas séries, filmes e desenhos para você e toda a família! Tenha acesso também ao aplicativo Noggin, com conteúdos originais Nick Jr. e jogos, para a diversão da criançada nas horas vagas! Com parcerias como Paramount, Sony, MTV, Nick Jr. entre outras, você garante seu momento de lazer em casa.

Fone Simples

O Fone Simples é o serviço de telefonia fixa digital da Visãonet Telecom que funciona na mesma fibra óptica da instalação da internet. Sem limite de minutos para ligações fixo local e ainda realizamos a portabilidade de quem desejar manter o mesmo número. Economize com a telefonia digital da Visãonet.

Visãonet Wi-Fi

Clientes VN Plus podem se conectar a vários pontos de Wi-Fi instalados nos principais pontos da cidade! Economize seu pacote de dados sem deixar de compartilhar os melhores momentos, com a qualidade que você merece. Ao contratar um pacote de internet, todos os clientes recebem um login e senha para acessar a Central do Assinante. Com este mesmo login e senha, o cliente poderá se conectar ao serviço Visãonet Wi-Fi.

Roteador de ponta incluso

Aqui você não precisa comprar seus equipamentos! Nós fornecemos tudo para que você não tenha preocupações com sua instalação. Sabe o que é melhor? Nossos equipamentos são de última geração com uma qualidade incrível para entregar o melhor do seu plano.

15 horas de suporte por dia

Oferecemos um atendimento excepcional para todos os clientes! Atualmente contamos com nosso suporte técnico atendendo 15 horas diariamente através de nossos canais de atendimento, sendo das 7h às 22h.

Ganha desconto ao indicar amigos

A promoção Indique um amigo faz o maior sucesso por aqui! Você indica, o amigo contrata e nós

instalamos e validamos seu desconto! Para indicar, basta acessar nosso site e preencher os

dados na aba “Indique um amigo”. Quanto mais amigos contratarem, mais desconto você ganha!

Ganha um novo amigo, o Red Super Herói da Visãonet

Aqui a gente nem precisa explicar, né? Só quem conhece o Red sabe como vale a pena essa

amizade, hahaha!