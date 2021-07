Bênção de veículos amanhã em SAP

Conhecido por ser o Padroeiro dos motoristas e dos viajantes

Neste domingo, 25, Dia de São Cristóvão, o padre Marcelo Gonçalves Mendes (foto) dará a tradicional bênção dos veículos na frente da Igreja Paroquial Santa Filomena (foto) após a Missa das 9h30m. Será por volta das 10h40m da manhã.

O religioso quando criança e pré-adolescente em Siqueira Campos, trabalhou na roça colhendo café, como servente de pedreiro, vendedor de verduras, entre outras atividades.

Aos poucos, foi sentindo despertar a vocação sacerdotal, estudou Filosofia no Seminário Rainha da Paz e Teologia no Divino Mestre , em Jacarezinho. A ordenação foi há três anos e meio.

Assessor Espiritual Diocesano da Pastoral da Família e Professor no Seminário de Filosofia, consegue aliar o tempo com a paróquia, com uma dedicação comovente.

Ele também já foi vigário paroquial em Tomazina.

São Cristóvão foi um homem arrogante que aprendeu os ensinamentos divinos da religião cristã e passou a fazer o bem. Para deixar para trás sua antiga vida, ele mudou de nome e passou a seguiu Jesus até ser perseguido pelo que acreditava.

Hoje, como santo, é conhecido por ser o padroeiro dos motoristas e dos viajantes.

Oração de São Cristóvão

“Tiveste a graça de ter o Menino Jesus no colo, meu glorioso São Cristóvão, e assim pudestes transportar com alegria e dedicação aquele que soube morrer na cruz e nos dar a vida pela Ressurreição. Dignai-vos, pelos poderes concedidos por Deus a vós, de abençoar e santificar nosso veículo. Fazei que o usemos de um modo consciente e que não causemos nenhum dano ao próximo por meio do volante. Se viajarmos, acompanhai-nos com vossa poderosa proteção. Falai a Deus por nós para que ele mande todos os anjos, potestades e milícias celestes para nos guiar e proteger. Na rua, transformai o nosso olhar como o da águia para que vejamos tudo com o máximo de cuidado e atenção. São Cristóvão protetor, seja nosso companheiro na direção, dai-nos paciência no trânsito e que consigamos servir sempre a Deus e aos irmãos, por intermédio do benefício de nosso veículo. Tudo isso vos pedimos por Cristo, Nosso Senhor. Amém.”