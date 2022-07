Bebe, persegue e ameaça pessoas com facão

E acaba preso pela Polícia Militar platinense

A PM prendeu um homem de 31 anos no final da tarde de sábado, dia nove, na rua vereador José Correa Gomes conduzindo um Chevrolet Corsa preto, claramente embriagado, no Parque do Pavão, em Santo Antônio da Platina.

Antes, na rua Artur Celestino perseguiu mulher que estava com motocicleta, “fechando” na esquina com a rua Jorge Furtado, derrubando-a e se evadindo do local. Ela sofreu escoriações no braço esquerdo e joelhos, sendo atendida pelos Bombeiros.

Depois, o elemento parou em frente de uma sorveteria na rua Benedito Rodrigues dos Santos, onde ameaçou um senhor e outras pessoas com um facão e saiu em alta velocidade.

No porta malas do veículo, os PMs encontraram o facão utilizado para fazer ameaças. Levado até a 4ª Cia para realizar o teste etilométrico, constatada a embriaguez.

O carro ficou apreendido no pátio (foto) e o rapaz encaminhado à delegacia de Polícia Civil juntamente com a arma branca e a vítima de lesão corporal, para que fossem tomadas as devidas providências.