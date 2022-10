Bêbado atropela uma mulher mas é preso em Ribeirão do Pinhal

A vítima também estava embriagada

Às 5h25m deste domingo, dia nove, um rapaz foi encarcerado por embriaguez ao volante na PR-092, em Ribeirão do Pinhal.

A equipe executava o policiamento em ponto base na frente da entrada do Recinto do Rodeio quando ouviu um barulho de batida de veículo. Em seguida, um GM/Corsa passou rapidamente sentido a cidade de Nova Fátima.

Uma mulher chegou gritando avisando a guarnição que o carro havia atropelado uma pessoa e o motorista fugiu, configurando omissão de socorro.

Os PMs foram atrás e localizaram o condutor próximo da entrada da Fazenda Ione.

Dada voz de abordagem. no Corsa havia apenas um cidadão que após abordado e nada de ilícito encontrado. Na vistoria, notado que o para-choques do veículo estava danificado e o para-brisas quebrado.

Mas, o homem apresentava dificuldades na fala e andar cambaleante. Indagado, confessou ter ingerido bebida alcoólica na festa e devido ao acidente ficou com medo de ser agredido por populares e por isso se evadiu. Na consulta, constatado que não possuía Carteira Nacional de Habilitação. E mais: O veículo apresentava R$ 4.354,87 em débitos administrativos.

Realizado o teste de alcoolemia, tendo como resultado de medição realizada de valor considerado 0,58 mg/l.

A vítima foi encaminhada ao pronto socorro do Hospital Nossa Senhora das Graças pela ambulância municipal. Na unidade de saúde, informado que o paciente apresentava lesões aparentes na testa e ficaria em observação, pois também exibia sintomas de embriaguez.

O motorista foi preso e o GM/Corsa apreendido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil ribeiro-pinhalense.