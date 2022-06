Batida envolve um VW/Voyage e uma moto Honda/CG 125

Em São José da Boa Vista sentido Wenceslau Braz

Exclusivo: Nesta quarta-feira (29), por volta das 21h15m, ocorreu acidente no KM 141 da PR-151, no trecho de São José da Boa Vista com entrada para Wenceslau Braz.

Um VW/Voyage (placas de São José da Boa Vista) conduzido por senhor de 77 anos, trafegava pela rodovia, quando, ao realizar conversão para o lado contrário da via, chocou-se transversalmente com uma Honda/CG 125 (placas de Taquarituba, cidade de 22 mil habitantes localizada no centro-sul de São Paulo) pilotada por rapaz de 25 anos.

O motociclista sofreu ferimentos médios e foi encaminhado ao Hospital São José, de São José da Boa Vista.

A Unidade da PRE(Polícia Rodoviaria Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.