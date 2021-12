Bêbado bate Escort e é preso por PM

Após colisão com moto no Jardim Vista Alegre em Santo Antônio da Platina

A PM prendeu um homem de 28 anos por embriaguez ao volante na rua Antônio de Castro Vilas Boas, Jardim Vista Alegre, em Santo Antônio da Platina. O fato aconteceu em torno de 23 horas da quinta-feira, dia nove, mas só confirmado pela reportagem na manhã deste domingo, dia 12.

Conforme solicitação do Corpo de Bombeiro relatando acidente de trânsito entre automóvel e motocicleta com vitima. a PM foi até o local, onde encontrou o Ford/Escort e a Honda CB/250 que colidiram. Ambos os veículos apresentavam danos materiais.

O rapaz da moto estava com ferimentos na perna e devidamente encaminhado ao Pronto Socorro Municipal, porém o condutor do carro, além de desabilitado, exibia sinais óbvios de embriaguez, como olhos avermelhados, andar cambaleante e voz trêmula. Com o teste do etilômetro, constatou-se o valor de 1.19 mg/l.

Dada voz de prisão e encaminhado à delegacia de Polícia Civil para procedimentos. O veículo também tinha documentação atrasada sendo o mesmo recolhido ao pátio da 4ª Cia para regularização .

A Honda CB/250 liberada ao proprietário na sequência.