Bate em moto e foge em Siqueira Campos

Piloto de 19 anos foi encaminhado à Santa Casa

No KM 277 da PR-092 houve batida lateral entre a Honda CG 125 Fan no sentido Siqueira Campos a Wenceslau Braz. Um carro que trafegava no sentido contrário causou o acidente e o motorista fugiu do local.

O rapaz de 19 anos que pilotava a motocicleta (placas de Siqueira Campos) foi encaminhado para a Santa Casa siqueirense.

Acidente foi às 18h40m do domingo, dia 11, e confirmado ontem. A Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.