Bate em barranco e tomba em Jaboti

Motorista de 27 anos teve machucados superficiais e escoriações

Exclusivo: Aconteceu acidente no KM 3 da PR-960 um hora e 20 minutos da madrugada deste sábado, dia 15, em Jaboti.

O condutor do Hyundai/I 30 (placas de Ibaiti) colidiu contra um barranco na margem da rodovia próximo do entroncamento com PR-272.

O jovem de 27 anos perdeu o controle por motivo desconhecido, mas teve ferimentos leves sendo encaminhado ao pronto socorro de Jaboti.

A Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.



.