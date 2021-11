Bate em árvore e morre aos 41 anos em Joaquim Távora

Comerciante tinha 41 anos e dirigia sozinho um Monza na PR-092

Acidente tirou a vida de Wesler Castilho de Carvalho (fotos), 41 anos, às 19 horas deste domingo, dia 28, no KM 306 da PR-092, em Joaquim Távora.

O comerciante era solteiro e proprietário do Barracão Bar. Dirigia sozinho um GM/Monza (placas de Curitiba), perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma árvore. O óbito foi imediato no local.

Wesler era morador em Joaquim Távora.

O sinistro foi no sentido Santo Antônio da Platina a Joaquim Távora.

A Unidade Operacional Platinense da Polícia Rodoviária Estadual(PRE) atendeu a ocorrência.