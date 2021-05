2º BPM vacina mais de 70% do efetivo

PMs têm atuado na linha de frente no combate à pandemia

Mais de 60 policiais receberam a 1º dose da vacina para prevenção contra a Covid-19, na sede da 1º Cia. nesta quinta-feira, dia 27, em Jacarezinho.

Contando com as vacinações que já ocorreram anteriormente, tendo como prioridade àqueles Policiais Militares que desenvolvem serviço operacional e faixa etária, em consonância com as exigências de saúde, o 2º BPM conta com mais de 70% de seu efetivo vacinado.

Os PMs têm atuado na linha de frente no combate à pandemia, dando apoio às vigilâncias sanitárias e fazendo cumprir os decretos estaduais e municipais para com as medidas de prevenção e repressão, bem como ao serviço de praxe.

“A segurança pública é serviço essencial ao cidadão e garantir que seus agentes estejam imunizados faz com que o trabalho continue sendo executado com eficácia’, afirmou o comandante do 2º BPM, Major Emerson Castelo Branco Oliveira.