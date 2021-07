Batalhão lança Operação Reforço em Cambará

Com o apoio de outras Unidades como o Batalhão de Operações Especiais

Nesta segunda-feira, dia 19, o 2º Batalhão de Polícia Militar lançou a Operação Reforço, na cidade de Cambará por determinação do Comandante-Geral, Cel. Hudson Leôncio Teixeira, que contará com o apoio de outras Unidades como o Batalhão de Operações Especiais BOPE/RONE e CHOQUE de Londrina.

O emprego de tais Unidades Especializadas será em conjunto às equipes do 2º BPM, ROTAM e CANIL, que já têm conhecimento prévio da realidade local e terão como suporte dados estratégicos de análise criminal obtidos pelo setor de inteligência da corporação.

O desenvolvimento será por meio de ações preventivas e repressivas com patrulhamento e bloqueios táticos, saturação de área, abordagens policiais, fiscalizações de veículos e indivíduos que circulam nas principais rodovias e vias urbanas e nas áreas de maior concentração de pessoas e incidência criminal.

O principal objetivo é coibir práticas delituosas naquela cidade intensificando o policiamento ostensivo conforme levantamento prévio nos sistemas utilizados pela Polícia Militar do Paraná.